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ديني

اللجنة العليا للإخوة الإنسانية تطلق موقعها الرسمي لمبادرة الصلاة لرفع الوباء

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:47 م
اللجنة العليا للإخوة
اللجنة العليا للإخوة الإنسانية
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محمد شحتة
أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، إطلاق الموقع الرسمي للجنة الأخوة الإنسانية والخاص بمبادرتها لتخصيص يوم 14 مايو للصلاة والدعاء من أجل رفع الوباء.

أوضحت اللجنة، في مؤتمرها الذي يعقد الآن على موقع زووم،أن الموقع سيكون بمثابة نقطة الالتقاء والتواصل بين جميع المشاركين في هذه المبادرة، راصدا لكل ما سيحدث قبل هذا اليوم وخلاله وبعده، ومسلطا الضوء على ما يتبعه من إجراءات وقرارات.

وأكد المشاركون في المؤتمر المنعقد الكترونيا عن بعد، أننا بحاجة إلى هذه المباردة في كل الأوقات، فنحن بحاجة دائما إلى التوجه إلى الله في كل الأوقات وخاصة عند البلاء فالبشرية الآن كلها وباء، وكل الأديان أمرت أتباعها بالتوجه بالدعاء إلى الله.

وأوضحوا، أن هذه الدعوة هى دعوة الدين والعلم فهما مجتمعان ولا يتفرقان، فالصلاة لا تغني أبدا عن العلم أو البحث العلمي.

وذكروا أن هذه الأزمة ستغير العالم إلى الأفضل ونظن أن المبادرة في طريقها للنجاح بعد دعم الكثير من قادة العالم.

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