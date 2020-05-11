بعد أزمة الأولمبية والاتحاد الدولي.. من ينتصر في معركة انتخابات الجبلاية

حالة من الجدل تغيم على مصير انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، خاصة من كثرة الانباء حول هذا الامر سواء بالغاء الانتخابات واستمرار اللجنة الخماسية، او انباء عن اللائحة الخاصة بتلك الانتخابات.





** صدام مع الفيفا

وخلال الايام القليلة الماضية، حدث صدام قوي بين مسئولو اللجنة الاولمبية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم، ويرغب الطرف الاول في ان تقام الانتخابات لاتحاد الكرة وان تكون لمدة عام واحد.

بينما يرغب الاتحاد الدولي في ان تقام الانتخابات بشكل طبيعي، ولكن لمدة 4 سنوات وليس عام واحد.





** الوزير يتحدى الاتحاد الدولي والاولمبية تتضامن

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات تليفزيونية أن إتحاد الكرة ليس ذو طبيعة خاصة وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ وقال: انتخابات اتحاد الكرة مثل باقي الاتحادات ستجري لمدة عام واحد وهذا ما سيحدث واتحاد كرة القدم ليس ذو طبيعة خاصة وفقًا لقانون رقم 71 لسنة 2017.





كما أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن دورة المجلس القادم لاتحاد الكرة ستكون عامًا وحيدًا بحسب القانون المصري.





وقال حطب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم :"نحن جاهزون لفعل أي شئ لمصلحة الدولة في ملف انتخابات اتحاد الكرة، طبقًا للنظام المصري فأن فترة المجلس القادمة ستكون لمدة عام واحد، لا يجوز لمجلس إدارة اتحاد تحمل مسئولية مدة دورتين، القانون المصري مطابق للمعايير الدولية ولا بد من تطبيقه.













** فيفا يتمسك :

تمسكت سارة سالمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بإجراء انتخابات اتحاد الكرة القادم لمدة 4 سنوات وفقا للائحة الفيفا رافضة فى الوقت ذاته إجراء الانتخابات لمدة عام ثم إجراؤها مجددا عقب انتهاء الدورة الأوليمبية.

جاء ذلك على هامش اجتماع فيديو كونفرانس بين مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى فيفا سارة سالمون الذى تم خلاله التأكيد على إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال العام الجارى لمدة 4 سنوات على أن تجرى الدعوة من جانب اللجنة الخماسية لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية وإجراء الإنتخابات قبل شهر أكتوبر المقبل وإنهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.



