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مرتضى منصور: مسلسل الاختيار "قضم وسط " جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيماتها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:51 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حمزة شعيب
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن كل دول العالم تعاني اقتصاديا بسبب فيروس كورونا؛ مقدما اعتذارا لكافة الأطقم الطبية في مستشفي شربين عن تصرفات النائب الهامي عجينة.


وتابع مرتضى منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "‘على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، :"مسلسل الاختيار قضم وسط الجماعات الإرهابية وتحديدا جماعة الإخوان".


وأردف منصور:" جماعة الإخوان تبين انهم مجرمون بعد ان نُفذت العديد من العمليات الإرهابية على أيديهم خلال فترة حكمهم وهو ما نجح مسلسل الاختيار في توثيقه".


وتحدث منصور، عن اقتراض مصر قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا؛ لافتا إلى أن مصر تمر بأزمات طاحنة منذ يناير 2011.
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