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مرأة

بدون قلى ودهون .. طريقة تحمير البطاطس بالفرن .. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:00 ص
تحمير بطاطس فى الفرن
تحمير بطاطس فى الفرن
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الآونة الأخيرة ارتفاع معدل الإصابة بالسمنة حول العالم ، ما جعل البعض يتخوف كثيرا ويقلل من عدد تناول السعرات الحرارية وينتبه بشكل أكبر للنظام الغذائي للحد من اكتساب الوزن.

لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحمير البطاطس في الفرن​ بدون الحاجة للقلي الذى يجعلك تكتسبين كثير من الوزن الزائد والسمنة .

مقادير بطاطس محمرة فرن​

بطاطس  نصف سلقة
كارى 
كزبرة جافة ناعمة
بابريكا 
شطة ناعمة 
ملح 
فلفل أسود 
بودرة ثوم 
بودرة بصل 
زيت

طريقة تحضير بطاطس محمرة فرن​

* ترص البطاطس في صينية

* ترش بالبابريكا والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود والكاري والكزبرة والشطة والزيت

* توضع في الفرن حتى تمام النضج
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