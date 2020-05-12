بدون قلى ودهون .. طريقة تحمير البطاطس بالفرن .. فيديو

انتشر فى الآونة الأخيرة ارتفاع معدل الإصابة بالسمنة حول العالم ، ما جعل البعض يتخوف كثيرا ويقلل من عدد تناول السعرات الحرارية وينتبه بشكل أكبر للنظام الغذائي للحد من اكتساب الوزن.
لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحمير البطاطس في الفرن بدون الحاجة للقلي الذى يجعلك تكتسبين كثير من الوزن الزائد والسمنة .
مقادير بطاطس محمرة فرن
بطاطس نصف سلقة
كارى
كزبرة جافة ناعمة
بابريكا
شطة ناعمة
ملح
فلفل أسود
بودرة ثوم
بودرة بصل
زيت
طريقة تحضير بطاطس محمرة فرن
* ترص البطاطس في صينية
* ترش بالبابريكا والثوم والبصل البودرة والملح والفلفل الأسود والكاري والكزبرة والشطة والزيت
* توضع في الفرن حتى تمام النضج