طبيب أمريكي يفضح شركة طيران: تعرّض حياة المسافرين لخطر وباء كورونا

تحدث تقرير لشبكة سي إن إن، عن عدم الالتزام والاستهانة بأرواح الناس الذي وقعت فيه شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، وعدم تطبيقها المحاذير المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد.









وتعد أمريكا بؤرة الوباء الأولى في العالم، بعدما تجاوزت الأعداد فيها كلا من الصين وإيطاليا وإسبانيا والعديد من الدول الأخرى التي كانت بؤر الوباء.









ونقل التقرير، ما قاله طبيب معالج في مستشفيات العزل في نيويورك.









قال الطبيب إيثان ويز " بعد أسابيع من العمل دون إجازة في مستشفيات العزل في نيويورك ومحاولة انقاذ مرضى فيروس كورونا، قررت الاستراحة قليلا والعودة بالطائرة إلى سان فرانسيسكو".









ويقول التقرير، إنه مع قرار ويز بالعودة إلى عائلته، ليمضي معهم بعض الوقت، فوجئ بما رآه في الطائرة التي أقلته لوجهته. حيث سبق وأن اعلنت شركة يونايتد إيرلاينز أنها ستجعل مقاعد المنتصف في الطائرة شاغرة من الركاب لسلامتهم، وعملا بالإجراءات الاحترازية، لكن الشركة خالفت الأمر على رحلاتها، التي في الأغلب تكون كاملة العدد بلا مقاعد فارغة.









نشر الطبيب ويز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة الطائرة المزدحمة، وكأنه لا وجود لجائحة فيروس كورونا، والتي تظهر الركاب يرتدون الكمامات وهم متجاورون دون أي فاصل بالمقاعد.









وقال ويز" يتم التضحية بنا من الشركة فبعد عمل شاق لمدة شهر مع طاقم طبي مكون من 25 طبيبًا وممرضًا من سان فرانسيسكو، يعودون إليها، وتهمل الشركة عملنا، معرضة لنا وكل الركاب للخطر".









ورفض متحدث باسم شركة يونايتد التعليق على الطبيب و آخرين اشتكوا من ذلك أيضًا، قائلا إن الشركة تلتزم بما قالته وتغادر طائراتها بمقاعد فارغة.



