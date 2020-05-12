AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طبيب أمريكي يفضح شركة طيران: تعرّض حياة المسافرين لخطر وباء كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 12:58 ص
صورة من حساب الطبيب
صورة من حساب الطبيب على تويتر
Advertisements
محمد علي
تحدث تقرير لشبكة سي إن إن، عن عدم الالتزام والاستهانة بأرواح الناس الذي وقعت فيه شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية،  وعدم تطبيقها المحاذير المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد.


وتعد أمريكا بؤرة الوباء الأولى في العالم، بعدما تجاوزت الأعداد فيها كلا من الصين وإيطاليا وإسبانيا والعديد من الدول الأخرى التي كانت بؤر الوباء.


ونقل التقرير، ما قاله طبيب معالج في مستشفيات العزل في نيويورك.


قال الطبيب إيثان ويز " بعد أسابيع من العمل دون إجازة في مستشفيات العزل في نيويورك ومحاولة انقاذ مرضى فيروس كورونا، قررت الاستراحة قليلا والعودة بالطائرة إلى سان فرانسيسكو".


ويقول التقرير، إنه مع قرار ويز بالعودة إلى عائلته، ليمضي معهم بعض الوقت، فوجئ بما رآه في الطائرة التي أقلته لوجهته. حيث سبق وأن اعلنت شركة يونايتد إيرلاينز أنها ستجعل مقاعد المنتصف في الطائرة شاغرة من الركاب لسلامتهم، وعملا بالإجراءات الاحترازية، لكن الشركة خالفت الأمر على رحلاتها، التي في الأغلب تكون كاملة العدد بلا مقاعد فارغة.


نشر الطبيب ويز على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة الطائرة المزدحمة، وكأنه لا وجود لجائحة فيروس كورونا، والتي تظهر الركاب يرتدون الكمامات وهم متجاورون دون أي فاصل بالمقاعد.


وقال ويز" يتم التضحية بنا من الشركة فبعد عمل شاق لمدة شهر مع طاقم طبي مكون من 25 طبيبًا وممرضًا من سان فرانسيسكو، يعودون إليها، وتهمل الشركة عملنا، معرضة لنا وكل الركاب للخطر".


ورفض متحدث باسم شركة يونايتد التعليق على الطبيب و آخرين اشتكوا من ذلك أيضًا، قائلا إن الشركة تلتزم بما قالته وتغادر طائراتها بمقاعد فارغة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيويورك ونيوجيرسي معزولتان.. إلغاء حركة الطيران من وإلى باقي الولايات الأمريكية

شركة طيران أمريكية تطرح فكرة جديدة للوقاية من كورونا على الطائرات

عالم ما بعد كورونا.. تطبيقات تكنولوجية تثبت جدارتها وتنهي عقودا من العمل المكتبي والتعليم التقليدي.. مبادرات مجتمعية لحفظ ماء وجه البسطاء ومساعدة الأطباء.. وطبقة الأوزون تبني غلاف نفسها من جديد

ترشيحاتنا

وفاة أول مدرب مصري بفيروس كورونا

بعد تصريحها بالنفي .. علي غزلان يؤكد ارتباطه بـ منة عرفة

محمد وهدان: آصف بن برخيا أتى بعرش بلقيس إلى سيدنا سليمان بـ 4 كلمات

رغم هروبها من حقيقة ارتباطهما.. 10 صور لـ منة عرفة مع علي غزلان تضعها في مأزق

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن بشرى عن مصل كورونا.. مصر تحقق نجاحا في العلاج بـ البلازما.. ونوبة بكاء لـ حلمي بكر

أحمد زاهر لـ صدى البلد: أنا من طلب وضع اسمي على نهاية تتر البرنس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المهلبية

تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور

37 ألف جنيه سعر جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها