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سأصلي مع عائلتي.. النائب العام الأسبق يشارك في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:01 ص
المستشار عبد المجيد
المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مقطع فيديو يرصد إعلان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق مشاركته  في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية .


وقال المستشار عبد المجيد محمود في الفيديو:"  نداء اللجنة العليا لـ الأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية يجسد الحكمة الحقيقية للأديان".


وأضاف :" التفاف البشر حول هذا النداء يحقق الأهداف  النبيلة  التي يعمل عليها  فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان".


وأكمل عبد المجيد محمود:" وذلك يؤكد حاجة البشرية إلى نبذ التمييز والفرقة والعمل على القواسم المشتركة التي تعلي قيم الإنسانية".


واختتم :"  سأصلي أنا وعائلتي وأدعو الجميع إلى الصلاة يوم 14 مايو الجاري كي يرفع الله البلاء عن العالم أجمع". 
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