سأصلي مع عائلتي.. النائب العام الأسبق يشارك في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مقطع فيديو يرصد إعلان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق مشاركته في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية .
وقال المستشار عبد المجيد محمود في الفيديو:" نداء اللجنة العليا لـ الأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الإنسانية يجسد الحكمة الحقيقية للأديان".
وأضاف :" التفاف البشر حول هذا النداء يحقق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان".
وأكمل عبد المجيد محمود:" وذلك يؤكد حاجة البشرية إلى نبذ التمييز والفرقة والعمل على القواسم المشتركة التي تعلي قيم الإنسانية".
واختتم :" سأصلي أنا وعائلتي وأدعو الجميع إلى الصلاة يوم 14 مايو الجاري كي يرفع الله البلاء عن العالم أجمع".