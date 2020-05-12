سأصلي مع عائلتي.. النائب العام الأسبق يشارك في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مقطع فيديو يرصد إعلان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق مشاركته في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية .









نداء اللجنة العليا لـ الأخوة الإنسانية للصلاة من أجل يجسد الحكمة الحقيقية للأديان". وقال المستشار عبد المجيد محمود في الفيديو:"الإنسانيةالحكمة الحقيقيةللأديان".









وأضاف :" التفاف البشر حول هذا النداء يحقق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان".









وأكمل عبد المجيد محمود:" وذلك يؤكد حاجة البشرية إلى نبذ التمييز والفرقة والعمل على القواسم المشتركة التي تعلي قيم الإنسانية".







