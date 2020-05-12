مرتضى منصور: سأعقد جلسة صلح بين عمر حابر وأحمد ناصر وأحمد ميدو.. فيديو

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللاعب عمر جابر عندما سافر للاحتراف في الخارج قام بعمل تفويض لأصدقائه أحمد ناصر وأحمد ميدو لاستلام مستحقاته المالية.



وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أن علاقة الصداقة بين عمر جابر وأحمد ناصر وميدو علاقة أخوة وقوية.



وتابع رئيس نادي الزمالك أن عمر حابر في سن أحمد ميدو وفي سن ناصر وتسببوا في رعب للإخوان في لندن.



وأشار المستشار مرتضى منصور إلى انه سيعقد جلسة مع عمر جابر وأحمد ناصر واحمد ميدو للتهدئة وحل المشكلة.



وقال رئيس نادي الزمالك "انني لست محامي عمر جابروسأعمل على حل المشكلة بعيدا عن القضاء لأنهم في النهاية أصدقاء".

