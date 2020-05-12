AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرتضى منصور: سأعقد جلسة صلح بين عمر حابر وأحمد ناصر وأحمد ميدو.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:50 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
محمود محسن
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللاعب عمر جابر عندما سافر للاحتراف في الخارج قام بعمل تفويض لأصدقائه أحمد ناصر وأحمد ميدو لاستلام مستحقاته المالية.

وأضاف منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أن علاقة الصداقة بين عمر جابر وأحمد ناصر وميدو علاقة أخوة وقوية.

وتابع رئيس نادي الزمالك أن عمر حابر في سن أحمد ميدو وفي سن ناصر وتسببوا في رعب للإخوان في لندن.

وأشار المستشار مرتضى منصور إلى انه سيعقد جلسة مع عمر جابر وأحمد ناصر واحمد ميدو للتهدئة وحل المشكلة.

وقال رئيس نادي الزمالك "انني لست محامي عمر جابروسأعمل على حل المشكلة بعيدا عن القضاء لأنهم في النهاية أصدقاء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد صديق يكشف كواليس جلسته مع مرتضى منصور قبل الانتقال للأهلي ..فيديو

تجديد حبس المتهمين بتهديد عمر جابر وأسرته 15 يوما

دفاع صديقي عمر جابر يفند اتهامات لاعب بيراميدز ويدفع بتلفيق الواقعة أمام المحكمة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. وفاة اثنين من المشاهير.. فبركة حلقة منة عرفة.. غضب جماهيرى من أحمد زاهر وابنة محمد رمضان تبكيهم

مفاجأة..نجل أحمد أبو هشيمة لاعب في النادي الأهلي.. شاهد

صدمة.. 93 طفلا أمريكيا مصابون بمتلازمة كاواساكي مع كورونا

أخصائي أمراض معدية يصدم الجميع بشأن انحسار وباء كورونا ..فيديو

رحلة للقمر.. إعلامية تدعي اختطافها من قبل كائنات فضائية

طلبكم مرفوض.. الأهلي يعرض على بيراميدز 20 مليون جنيه ولاعبين اثنين لضم إيريك تراوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة