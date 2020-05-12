مرتضى منصور: أحمد موسى زارني فى السجن وهذا سر حبي له

عهد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بحل الأزمة التي وقعت بين عمر جابر وصديقه، قائلا: "أنا هكلم عمرو نحاول بإذن الله نحل الأزمة".





قال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "ماتزعلوش ياشباب الأزمة هتتحل وأنا نفسى سجنت ووقتها لم يقف مع ويزرني سوى أحمد موسى وكرم جبر لذلك أنا أكن كل الحب لـمن وقف بجانبي".









وفى السياق ذاته قال الكابتن أحمد عبد القادر ميدو، إنه لم يهدد عمر جابر بالقتل وخطف أولاده وهذا الحديث عار تماما من الصحة.





وأضاف : "انا وعمر جابر متربيين في نادي الزمالك منذ اكثر من 20 عاما في قطاع الناشئين".





وتابع أحمد عبد القادر: "عندما فتحت شركة التسويق كانت السبب الرئيسي في ذهاب عمر جابر إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي ثم انتقاله إلى نادي بيراميدز".





وأكمل أحمد عبد القادر: "لدي شركة متخصصة في الاستثمار والتسويق الرياضي وكنت اجلب معظم العروض من الأندية الكبيرة لصالح عمر جابر".





ولفت أحمد عبد القادر: "عمر جابر صاحب عمري ولا أستطيع أن أقوم بتهديده على الإطلاق وعمري ما خدت منه اي مقابل مادي من كل الصفقات التي جلبتها له".