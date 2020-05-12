مرتضى منصور يتعهد بحل أزمة ثلاثي الزمالك: كل واحد هياخد حقه.. فيديو

تكفل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإنهاء الأزمة الدائرة بين الأصدقاء الثلاثة عمر جابر وأحمد ميدو وأحمد ناصر بسبب عمولة 9 ملايين جنيه.





وقال منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، إنه عندما يدخل المال بين الاصدقاء تفسد العلاقة وسيتم عقد جلسة اليوم الثلاثاء بحضور الثلاثة لتصفية الأزمة وسيحصل كل ذي حق على حقه.





وتابع أنه عندما سافر عمر جابر أرسل تفويضا لأحمد ناصر لاستلام مستحقاته فهم أصدقاء منذ فترة طويلة ومن أبناء نادي الزمالك.





وأضاف منصور أن ناصر وميدو لهم موقف ضد تنظيم الاخوان ومن الشباب المحترمين وسيتم حل الأزمة بجلسة بحضور أشخاص محترمين.