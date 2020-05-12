ربع مليار جنيه.. رئيس الجهاز المركزي للتعمير يزف بشرى لأصحاب العقارات الملاصقة لـ محور ترعة الزمر

زف اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بشرى لأصحاب العقارات الملاصقة لـ محور ترعة الزمر والذي يتم إنشاؤه، مؤكدا أنه تم رصد مبلغ مالي وصل إلى ربع مليار جنيه لتعويضهم ماليا عن هذا الأمر.

وقال نصار، في تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"، :"مفيش حد سيضار من هذا المحور، وسيتم تعويض الجميع، وهناك 20 ألف متر نزع ملكية واتعمل لهم لجنة، وتم تخصيص ربع مليار جنيه لهم؛ لتعويض المتضررين من المحور الجديد".

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير: "أي حد عايز يتعوض؛ هنعوضه، واللي عايز يقعد براحته، والمخالف مالوش حاجة عندي، وهناك عمارات طِلعت بدون ترخيص، وهي مشكلة قائمة".

وأكد نصار، أن هناك لجنة مشكلة من هيئة المساحة والجهاز التنفيذي للقاهرة الكبرى والمحافظة ويأخذ أموال أو يأخذ شقة مكانها، مشيرا إلى أن من لا يريد أن يترك شقته ليس له تعويض.

وأشار إلى أنه محور كبير يربط بين المحور الجنوبي والمحور الشمالي، وهو في غاية الأهمية لحركة المرور في هذه المنطقة، لافتا إلى أن سكان هذه العمارات بعضهم رفض أن يترك شقته والتعويض.

وأكمل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت تعليمات سابقة في أمر مشابه للمخالفين بتعويض اجتماعي لهم، موضحا أنه :"نقدر له شقة بنسبة أقل، وبتبقي خارج لجنة نزع الملكية".