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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:13 ص
عصير الدوم
عصير الدوم
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هاجر هانئ
عصير الدوم من المشروبات الباردة التى يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها أو تحضيرها فى المنزل خلال شهر رمضان  لتناوله على مائدة الإفطار، فيتمتع عصير الدوم بأنه غنى بالعناصر الغذائية و الفيتامينات المهمة لجسم الأنسان.

قدم الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول عصير الدوم، وكان أبرزها...


-يخفض ضغط الدم المرتفع 
- يعالج مرض الربو 
-يحسن عملية التنفس 
-يقي من تضخم غدة البروستاتا
-يقي من الإصابة بالصلع
يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم
-يمنع الإصابة بتصلب الشرايين جلطات المخ
-يقوي الذاكرة 
-يعزز صحة العظام والأسنان 
-ينشط الدورة الدموية
- الحد من نشاط الغدة الدرقية
-يساعد فى تحسين عملية الهضم 



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