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فن

رامز جلال يحتفل بوصوله إلى 4 ملايين مشترك على يوتيوب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان رامز جلال فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وأظهر رامز في الفيديو شكره وامتنانه لجمهوره؛ بعد وصول قناته علي "اليوتيوب" إلى 4 ملايين مشترك.

وعلق رامز علي الفيديو قائلا: شكرا ٤ مليون مشترك على اليوتيوب، شكرا لأجدع فانز في الدنيا.. الحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. لينك القناة في البايو.. #رامزمجنونرسمي #رامز_جلال ".



ونال الفيديو اعجاب متابعيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى: " أحلى رامز.. تستاهل اكثر والله احسن نجم في مصر.. معلم انت يارامز تستحق.. تستاهل ١٠٠ مليون.. رامز جلال نجم اليوتيوب".

ويعتمد رامز خلال هذا العام  في برنامجه "رامز مجنون رسمي" على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداع الضيف بها، وتبدأ المذيعة أروى التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف, ثم يبدأ رلمز بالقيام بمقلبة.

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