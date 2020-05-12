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فن

زيها زي ياسمين صبري.. سخرية رواد تويتر من مي عمر بسبب مشاهدها

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:23 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج مى عمر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب مشاهدها فى مسلسل " الفتوة" الذى يعرض فى رمضان الحالى.

وسخر الكثير من رواد تويتر من مى عمر بسبب أدائها فى المسلسل، حيث يرون أن أدائها العام الماضى فى مسلسل " ولد الغلابة " كان اقوى.


وتفاعل الكثير من رواد تويتر، مع الهاشتاج، معلقين "ما بتعرفش تمثل زيها زي ياسمين صبري.. ‏‎اداء السنة اللى فاتت كان افضل.. مسلسل ولد الغلابة تمثيلها كان اقوى فيه". 

ويشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" كوكبة من النجوم بجانب النجم ياسر جلال وهم: مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، ونال نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وشارك في بطولته إنجي المقدم، كريم عفيفى، هبة مجدي، ريم سامي، إدوارد، واخرون، تأليف ايمن سلامة، إخراج محمد سامي.
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