درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12- 5- 2020، في القاهرة والمحافظات.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ، حيث تسود شبورة صباحا وطقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس مائل للحرارة والرياح معتدلة.
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، و على جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 19 والعظمى 35
الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 27
مطروح الصغرى 16 والعظمى 25
دمياط الصغرى 17 والعظمى 24
بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25
الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 35
السويس الصغرى 18 والعظمى 35
العريش الصغرى 16 والعظمى 26
رفح الصغرى 15 والعظمى 27
طابا الصغرى 20 والعظمى 34
شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 35
الغردقة الصغرى 21 والعظمى 35
الفيوم الصغرى 18 والعظمى 36
بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 38
الأقصر الصغرى 21 والعظمى 39
أسوان الصغرى 22 والعظمى 39
شلاتين الصغرى 22 والعظمى 34
حلايب الصغرى 23 والعظمى 30
الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 39