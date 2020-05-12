درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12- 5- 2020، في القاهرة والمحافظات.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ، حيث تسود شبورة صباحا وطقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس مائل للحرارة والرياح معتدلة.





كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، و على جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف .



