AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:32 ص
الطقس اليوم
الطقس اليوم
Advertisements
ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12- 5- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة ، حيث تسود  شبورة صباحا وطقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس مائل للحرارة والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة   ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد،  والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، و على جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
 
 القاهرة الصغرى 19 والعظمى 35

الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 27

مطروح الصغرى 16 والعظمى 25

دمياط الصغرى 17 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 35

السويس الصغرى 18 والعظمى 35

العريش الصغرى 16 والعظمى 26

رفح الصغرى 15 والعظمى 27

طابا الصغرى 20 والعظمى 34

شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 35

الغردقة الصغرى 21 والعظمى 35

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 38

الأقصر الصغرى 21 والعظمى 39

أسوان الصغرى 22 والعظمى 39

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 34

حلايب الصغرى 23 والعظمى 30

الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 39
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-4-2020

تعرف على توقعات طقس اليوم الجمعة.. القاهرة تخطت الـ 30 درجة

حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 7-5-2020

رغم توقعات العواصف.. الشمس مشرقة والسماء صافية في طقس أسوان اليوم

ترشيحاتنا

اليوم.. مؤتمر صحفي لـ منظمة الصحة العالمية عن تطورات فيروس كورونا

«الإسكان» تكشف حقيقة الصور المتداولة لملاصقة العمارات لـ محور الزمر.. فيديو

نقيب محامي الدقهلية يكشف تفاصيل دهس محام لضابط أثناء الحظر

لو مسافر.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

وزير التعليم: إرسال بريد إلكتروني للطلاب لتأكيد استلام الأبحاث

أخبار الرياضة.. الأهلي يكشف موقفه من ضم جناح المقاولون العرب.. وتفاصيل مداخلة مرتضى منصور مع أحمد موسى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الدوم؟

سيارة فيراري 812 سوبر فاست الخارقة بعد التعديل .. صور

هنا يمر الزمن بهدوء.. مسفاة العبريين في سلطنة عمان حكاية 200 عام