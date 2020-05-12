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فيديوجراف.. موعد وشروط التقديم لـ مرحلة رياض الأطفال 2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:04 م
رياض الاطفال kg1
رياض الاطفال kg1 kg2
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ايمان عبداللطيف
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بشأن فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال فى المدارس الرسمية اعتبارًا من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2020. 

                                     

وفي ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد ذكرت الوزارة أن سيكون التقديم عن طريق الموقع الالكتروني لكل محافظة طبقا لقواعد وشروط القبول المعتادة سنويًا.


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ويأتي ذلك حرصًا على صحة وسلامة كافة العاملين بمنظومة رياض الأطفال، ولمزيد من التفاصيل حول ميعاد وشروط التقديم لـ مرحلة رياض الأطفال 2020، تابعوا الفيديوجراف التالي:

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