فيديوجراف.. موعد وشروط التقديم لـ مرحلة رياض الأطفال 2020

والتعليم الفني

تعليمات بشأن

فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال فى المدارس الرسمية

اعتبارًا من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2020.

وفي ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد ذكرت الوزارة أن سيكون التقديم عن طريق الموقع الالكتروني لكل محافظة طبقا لقواعد وشروط القبول المعتادة سنويًا.







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ويأتي ذلك حرصًا على صحة وسلامة كافة العاملين بمنظومة رياض الأطفال، ولمزيد من التفاصيل حول ميعاد وشروط التقديم لـ مرحلة رياض الأطفال 2020، تابعوا الفيديوجراف التالي: