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أخبار البلد

مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية.. أربعة أدوية حديثة لمعالجة فيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال دكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية أن هناك اختبار لــ 4 أدوية حديثة تمكننا من علاج كوفيد 19 المستجد مشيرا إلى وجود تطوير لــ100 لقاح لفيروس كورونا بينهم 8 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية.



وأضاف ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول آخر المستجدات المتعلقة بمرض كوفيد 19 المستجد أن  المنظمة تضمن التوزيع العادل للأدوية الجديدة بين الدول.

ويعقد  المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ، فى الحادية عشرة صباحا ، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.



ويشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة  رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور  ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي

وأوضح المكتب فى بيانه اليوم طريقة إرسال الأسئلة  بملأ الاستمارة المرفقة في الرابط التالي:

http://www.emro.who.int/askemro.html

 

كما يمكن  متابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي كالتالي:

للمتابعة باللغة الإنجليزية: twitter.com/whoemro   

للمتابعة باللغة العربية: facebook.com/WHOEMRO

للمتابعة باللغة العربية: www.youtube.com/c/WHOEMR


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