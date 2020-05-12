رانيا خالد نجمة كرة الطائرة بالزمالك في حوار خاص: وقف النشاط الرياضي قرار صائب وأرفض عودة الدوري.. ونحتاج معسكرات مكثفة لعودة اللياقة.. ويوسف الشريف وياسمين عبد العزيز من نجومي المفضلين.. وأحب الأهلي

ما تعليقك على توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس الكورونا؟

قرار صائب جدا حرصا على سلامة الناس لأن هذا الفيروس ينتقل بسرعة كبيرة جدًا.

كيف ترين عودة الدوري المصري لكرة القدم للموسم الحالي؟

أنا ضد عودة الدوري لكرة القدم ولجميع الألعاب خلال الفترة الحالية لأن الفيروس من الممكن أن ينتقل بين اللاعبين والجهاز الفني بسهولة ويجب الحفاظ على أرواح اللاعبين.

ماهو برنامجك الخاص بشهر رمضان المعظم؟

صباحا أذهب لعملي بالمعمل الطبي ثم التوجه للمنزل وأخوض بعض التدريبات البسيطة ثم بعد الفطار أقوم بمتابعة بعض المسلسلات وممارسة بعض الرياضة مرة أخرى.





لماذا اخترتي لعبة الكرة الطائرة؟

بدأت رياضة في سن صغير جدا كنت في كي جي 2 وبدات والسلة واليد ولكني أحببت الطائرة جدا وتميزت بها كثيرا.

من الذي شجعك على الاستمرار في لعبة الكرة الطائرة؟

والدتي كانت الداعم الأكبر لي.



ما رأيك بالجهاز الفني الحالي لفريق كرة الطائرة سيدات؟

كابتن ايهاب محمد علي متميز جدا ومن المدربين الناجحين وأتمنى أن يوفقنا الله معه عقب عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.



من أفضل لاعبات بالفريق حاليا؟

جميع اللاعبات مميزات والجميع يد واحدة ولكن المميزة هي المحترفة الأمريكية ماريا.







هل تجدين الدعم الكافي من مجلس إدارة نادي الزمالك؟





نعم نجد الدعم الكافي المعنوي والمادي.





ماذا يحتاج الفريق بعد عودة النشاط الرياضي؟

نحتاج وجود معسكرات مكثفة وزيادة في التدريبات من أجل عودة اللياقة البدنية سريعا لأن التدريب المنزلي قد أثر بالفعل على اللياقة البدنية.



ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟





هوايتي السفر والشوبنج.

ما الأكلة التي تتميزين في طبخها؟

مكرونة بشاميل.

من نجمك المفضل؟

يوسف الشريف.



من نجمتك المفضلة؟

ياسمين عبد العزيز.





من مطربك ومطربتك المفضل؟

عمرو دياب وآمال ماهر.





من أفضل فريق من وجهة نظرك بعد الزمالك؟

الزمالك ثم فريق الأهلي ومنتخب الكاميرون.



ما هي رسالتك لجمهور الزمالك؟

أحب أن أقول لهم إن السبب وراء لعبي بكل هذا الحماس هو وجودهم خلف الفريق وأن الزمالك كيان كبير وله جمهور كبير ويدعم الفريق مهما كانت النتيجة وأعدهم ببذل كل طاقتنا بعد عودة النشاط الرياضي من أجل تحقيق الفوز وأطالبهم بالبقاء في المنزل واتباع التعليمات حفظ على سلامتهم.



ماهي رسالتك للاعبات فريقك خلال فترة الحظر الحالية بسبب فيروس الكورونا؟

رسالتي هي خوض بعض التدريبات بالمنزل يوميا وقمت بعمل تحديا للاعبات الفريق من اجل الحفاظ علي اللياقة وتحافظ علي نفسيتهم خلال الفترة الحالية ومحاولة تظبيط الأكل من أجل العودة مرة أخري للملعب.



ما هي رسالتك لمجلس إدارة نادي الزمالك؟

أحب أن أشكر المجلس الأبيض برئاسة المستشار مرتضي منصور علي كل الدعم الحالي.







ما هو طموحك خلال الفترة المقبلة؟

طموحي تحقيق بطولة كأس الدوري وكأس مصر باسم نادي الزمالك.



هل تلقيتي عروضا من أندية للانضمام إليها؟

نعم تلقيت الكثير من العروض ولكني فضلت الاستمرار بالزمالك.