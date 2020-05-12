أبرزها إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات.. العصار يبحث مع محافظ الدقهلية تعزيز التعاون

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





ورحب "العصار" بالمحافظ والوفد المرافق له، وأكد "وزير الانتاج الحربي" تطويع جميع الإمكانيات والخدمات بالوزارة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة ومن بينها إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات ليتم تغطية جميع قطاعات المحافظة فى ضوء غستكمال الوزارة المرحلة الثانية من منظومة تدوير المخلفات الجديدة بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية.





وشدد "العصار" خلال اللقاء على حرص الوزارة على استغلال كافة إمكانياتها التكنولوجية والبشرية من أجل تنفيذ المشروعات القومية، وتقديم كل أنواع الدعم من آلات ومعدات ثقيلة تدخل فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الدقهلية ، وتوفير جميع متطلباتها من معدات وعربات "ماز" وكذلك المطهرات والكمامات الخاصة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والاعتماد على المكون المحلى، وبما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.





من جانبه، أشار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانيات ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية تمكنها من المساهمة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة، مؤكدًا على رغبته فى التعاون مع "الإنتاج الحربي" من أجل إمداد المحافظة بالمعدات الخاصة، بالتعامل مع المخلفات وحماية البيئة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين إلى جانب معدات المرور والحماية المدنية.





وأكد الطرفان تعظيم الاستفادة من المشروعات التي سيجرى تنفيذها بالاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية وذات جودة متميزة، والمساهمة في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير الأخرى بالمحافظة.





وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الموضوعات المشتركة بين الطرفين، وعلى قيام وفد من المحافظة بزيارة الشركات التى سيتم التعاون معها فى مجال توريد المعدات خلال الأسبوع الجاري لتحديد المعدات المطلوبة وبدء التعاون المشترك.