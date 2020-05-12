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أخبار البلد

جار تنفيذ 33 كمرحلة أولى.. وزير النقل : إقامة كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:35 م
جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
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حمادة خطاب
واصل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولته التفقدية بمحافظة بني سويف لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل، بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل. حيث تفقد الوزير يرافقه محافظ بني سويف مشروع إنشاء كوبري المديرية ببني سويف فوق مزلقان السكة الحديد والذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه وطوله 540 مترا وعرضه 8 أمتار والذي تنفذه النيل العامة لانشاء الطرق احدى الشركات التابعة لوزارة النقل.
 

واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تكثيفها لسرعة الإنجاز ليتم الانتهاء من المشروع نهاية أغسطس القادم. مضيفا أنه سيساهم في تحقيق السيولة المرورية و فك الاختناقات المرورية ومنع التكدُّس في ميدان المديرية الذي يعتبر من أكثر ميادين المحافظة كثافة.


وفي تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بكوبري المديرية أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بإقامة كباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة  بهدف حل الاختناقات المرورية وتسهيل انتقال المواطنين وتأمين عبورهم فوق  المزلقانات وتأمين مسير القطارات،  مشيرا إلى أنه  يتم تنفيذ عدد 33 كوبري أعلى المزلقانات كمرحلة أولى.


وأوضح وزير النقل أن الهيئة العامة للطرق والكباري تنفذ حاليا 254 عملا صناعيا (160كوبري و94 نفقا) على مستوى الجمهورية سواء ضمن مشروعات محاور النيل او على الطرق الرئيسية أو كباري علوية أو محاور ربط الموانئ البحرية بشبكة الطرق  لفك الاختناقات المرورية وتحقيق انسيابية مرورية للمركبات والأفراد.


وأشار المهندس كامل الوزير الى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ كافة المشروعات،  ومنها مشروعات الطرق والكباري بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" لافتا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات من أولويات وزارة النقل، موضحًا أنه أصدر توجيهات مشددة بتعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دوري ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا، وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري، مع الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل والتأكيد على ارتدائها.
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