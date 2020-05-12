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أخبار البلد

وصول 160 مصريا من العالقين في دولة الكويت إلى القاهرة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:21 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
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نورهان خفاجي
وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلة استثنائية سيرتها شركة طيران الجزيرة الكويتية، قادمة من دولة الكويت على متنها 160 مصريا من العالقين في دولة الكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلة رقم Jg1731 التابعة لخطوط طيران الجزيرة  الكويتية، وصلت ظهر اليوم وعلى متنها 160 مصريا، إلى مطار القاهرة وتم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار والمخصص لهبوط شركات الطيران الأجنبية والعربية، وأجرت إدارة الحجر الصحي بالمطار فحصوات طبية على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وعلق مجلس الوزراء المصري، حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، واستثنت سلطة الطيران المدنى المصرية، من قرار تعليق الطيران 5 حالات منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات داخل الدولة.


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