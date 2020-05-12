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فن

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 19 .. نيللي كريم تخبر آسر ياسين أنها لا تحبه

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:03 م
ب ١٠٠وش
ب ١٠٠وش
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محمد نحلة
بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل بـ100 وش على قناة الحياة، باعتراف آسر ياسين بحبه لنيللي كريم، ولكنها لم ترد عليه، وحينما سألها عن ردها قالت إنها لا تحبه.

ورغم رفض نيللي لآسر إلا أنه لم ييأس وظل يحاول معها وطلب منها أن يقابلها.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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