بدرية طلبة تشارك جمهورها بمشهد لها مع إدوارد من مسلسل البرنس

شاركت النجمة بدرية طلبة مشهدا جديدا لها من مسلسل الفنان ادوارد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وكتبت بدرية معلقة على الفيديو :"تعمل كده في عظيمة يا عبد المحسن ".





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.





وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



