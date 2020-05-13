AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدرية طلبة تشارك جمهورها بمشهد لها مع إدوارد من مسلسل البرنس

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:19 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
Advertisements
اسماء الحسيني
شاركت النجمة بدرية طلبة مشهدا جديدا لها من مسلسل الفنان ادوارد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وكتبت بدرية معلقة على الفيديو :"تعمل كده في عظيمة يا عبد المحسن ".

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان ينتهي من تصوير مسلسل البرنس

أحمد زاهر يشوِّق متابعيه للأحداث التالية في مسلسل البرنس.. شاهد

نور توجه رسالة لـ أحمد زاهر في عيد ميلاده.. شاهد

نور عن تعاونها مع المخرج محمد سامي: يخرج منا التفاصيل المطلوبة

الحلقة 11 من مسلسل البرنس.. تسجيل صوتي يكشف عن قتلة زوجة البرنس

الحلقة 12 من مسلسل البرنس.. الشرطة تلقي القبض على محمد رمضان

ترشيحاتنا

اطمنوا مريم في ايد أمينة.. محمد جمعة من مسلسل البرنس

شاهد.. عزومة بدوية من صالح جمعة لـ محمود كهربا

إنقاذ سكان عمارات العبور بصلاح سالم من كارثة

المحافظ يكشف سر ارتفاع الإصابات بـ كورونا في الفيوم.. فيديو

وفاة السيناريست محمود الطوخى عن عمر 75 عاما

النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مقاول السلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشوفان بالفواكه .. أفضل وجبة صحية للسحور

طفل مصاب بمتلازمة داون يصبح وجهًا إعلانيًا لأشهر الماركات العالمية.. صور

سيارة متسابق عربي تدخل موسوعة جينيس .. تعرف على مواصفاتها بالفيديو