خروج أصغر طفل مصاب بـ فيروس كورونا من مستشفى عزل الطود بالأقصر.. صور

شهدت المدينة الشبابية بمدينة الطود للعزل الصحي شرق محافظة الأقصر برئاسة الدكتور خليل ابو زيد مدير المستشفى، خروج أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا بعد ان تعافي وتحولت نتائج تحاليله من أيجابية إلى سلبية.





وأعلن المستشفى أن الطفل هو "محمد عمر عبد الله " 3 سنوات، ابن احد افراد الجيش الأبيض، والده يعمل فنى اشعة بالقطاع الصحي، والذى أصيب هو وأسرته بالكامل خلال الفترة الماضية ، حيث تعافى تمامًا وقرر الأطباء خروجه ليلحق بوالدته وشقيقته الذين تعافوا الأسبوع الماضى.





وكانت أسرة كاملة من الجيش الأبيض قد أصيبت بفيروس كورونا "كوفيد" وهم: "عمر عبد الله"، وزوجته "نعمة مصطفى" يعملان بالقطاع الصحى بمحافظة الأقصر وطفليهما التوأم "محمد" و"فريحة " 3 سنوات وتم نقل الاسرة الى مستشفى الصداقة بأسوان للعزل الصحي لتلقي العلاج، ثم تم نقلهم الى مستشفي المدينة الشبابية بمدينة الطود.





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الجدير بالذكر أن الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامى لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، قد أعلنت تشغيل نزل الشباب والمدن الجامعية لتخفيف الضغط على مستشفيات العزل.

وبدأت المدينة الشبابية بمركز الطود جنوب الأقصر في استقبال الحالات، بالتنسيق بين محافظة الأقصر، ووزارتي الصحة، والتضامن الاجتماعي، وذلك فى إطار حزمة الإجراءات الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.