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رياضة

عمرو وردة يكشف موقف انضمامه للمنتخب: ما تصدقوش اللي بيتقال عني

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:49 ص
عمرو وردة
عمرو وردة
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عمرو ابوبكر
كشف عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، عن علاقته بحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، وطريقة التعامل معه. 

وقال وردة خلال تصريحات صحفية، إن هناك أفرادًا من الجهاز الفني للمنتخب تواصلوا معه في الآونة الأخيرة، وهو يرغب بشدة في الانضمام للفراعنة

وأكمل وردة: أمارس التمارين الشاقة من أجل أن أحقق شيئًا لمنتخب مصر، والتواجد مع الفراعنة في هذا الوقت بالتحديد خطوة جيدة وتعتبر عونا للفريق بالكامل. 


وأكد وردة، أن علاقته بحسام البدري جيدة جداََ وهو يتواصل معه بين الحين والآخر ولكن لم يلمح له من قبل أنضمامه المنتخب او عدم انضمامه. 

واستمر وردة في الحديث عن منتخب مصر: كنت أقدم أفضل ما لدي بقميص المنتخب، ولا أريد أن يزايد البعض على انني اتكاسل او بتدلع مثل ما يقول البعض. 

وأتم: أرغب من الجماهير أن لا يصدقوا ما يقال عني على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن معظمه مفبرك وغير صحيح. 
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