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فن

هبة مجدي تشارك جمهورها بصورة لـ اللوك الجديد.. شاهد

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:09 ص
صدى البلد
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رنا اشرف- شروق حمدي
نشرت الفنانة هبة مجدى صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ظهرت فى الصور بـ"لوك جديد" من خلال أحدث جلسة تصوير لها.

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ونالت الصور تفاعلا كبيرا من جانب متابعيها، وكانت تعليقاتهم ما بين : "‏‎قمر بسم الله ماشاء الله.. كفاية عظمة.. فعلا جميله جمال ربانى".

تشارك هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، ونخبة كبيرة من نجوم الفن منهم، أيتن عامر، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

تفاعل الكثير من الجمهور على دورها وأشادوا بانها حققت نجاحا كبيرا و ظهور فى المسلسل و اكد الكثير انهم يشاهدون المسلسل من اجل مشاهدها مع الفنان دياب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعي حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.
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