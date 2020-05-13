لأول مرة هونجكى الصينية تكشف عن سيارتها SUV الفاخرة بوضوح.. صور

كشفت شركة صناعة السيارات الصينية الفاخرة هونجكي منذ عام عن السيارة E115 الكهربائية الاختبارية وتدشينها.





وتظهر أول صور تجسسية لهونجكي E115 الكهربائية الإنتاجية بدون تمويهات وبوضوح.





وتستمر هونجكى في وضع الشبك الأمامي الكبير والمصابيح الأمامية LED ونفس خط السقف الطويل وشريط LED خلفي يصل بين المصابيح الخلفية فى سياراتها.

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وتكشف الصور لأول مرة عن داخلية السيارة المحملة بالتقنيات المختلفة، مثل شاشة لمسية للتحكم في وظائف الجو وشاشة ضخمة لنظام المعلومات الترفيهية، ولوحة عدادات رقمية بالكامل، وجلود الكانتارا الفاخرة.





أما قاعدة عجلات السيارة الصينية الفاخرة الـ SUV من هو نجكي هائلة ، حيث يصل طولها إلى 128 إنش، مع عرض إجمالي 78.8 إنش وارتفاع 68.1 إنش.

وستصل E115 للأسواق بموتورين كهربائيين، الأول في المحور الأمامي بقوة 215 حصان وعزم 350 نيوتن.متر والثاني في الخلف بقوة 295 حصان وعزم 420 نيوتن.متر، مع تسارع إلى 100 كم\س في 4 ثواني ومدى 600 كيلومتر لكل شحنة.