نشرة الفن| حسن الرداد يفقد الذاكرة.. لقب جديد لـ أحمد العوضي.. وغضب نيكول سابا

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، خلال الساعات الماضية مجموعة كبيرة من الأخبار عن نجوم الفن، سواء على مستوى أعمالهم الجديدة، أو حول حياتهم الشخصية .





تصدرت الحلقة ال 19 من مسلسل " ب 100 وش " تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، حيث دشن رواده، هاشتاج #ب100_وش وجاءت ابرز التغريدات

رمضان 2020 مفهوش غير ب100 وش بس والوحيد اللي يستحق الصدارة

هو حضرتك يا فنان كنت مستني إيه علشان تعمل دور كوميدي بالجمال ده، حقيقي آسر ياسين فرح قلوب كتير رمضان









عُرضت الحلقة 19 من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض به الماراثون الرمضاني 2020.





وشهدت احداث الحلقة حصول ليلى "بسمة" على ملف من كمبيوتر الطبيب النفسى الخاص بها، بينما يحاول طارق المحامى عقد صفقة سرية مع ندى "هنا شيحة" دون علم وهيب العزازى"محمد لطفى" للحصول على اواق مهمة .









نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة لهه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وانتقدت نيكول تعليقات متابعيها بعدما نشرت فيديو لها من منزلها "بدون مكياج" منذ ايام قليلة، عبر انستجرام.





وعلقت نيكول علي صورتها قائله: هالرسالة لبعض يلي ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم: يعني اذا هيك وشفتوني ساحرة على انو شعري بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا... يبقى اسمحولي قلكن انكن بلا نظر الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الاشكال المصفصفة وميت اكستنشن على 20 كيلو رموش على ١٥ كيلو بويا وميك اب و1000 فيلتر!!









نشر الفنان احمد العوضى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهر فى الصورة من أحد مشاهده فى مسلسل " الاختيار" و يظهر فى المسلسل بشخصية الإرهابى هشام عشماوي.



