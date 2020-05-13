جامعة جنوب الوادي توزع 300 كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة بقنا

واصلت جامعة جنوب الوادى، برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، تقديم مساعداتها للعمالة غير المنتظمة، في إطار حرصها على دعم هذه الفئة ومساعدتها لتجاوز الآثار الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص الجامعة على دعم العمالة غير المنتظمة لمساعدتها في تجاوز الآثار الناجمة عن انتشار جائحة كورونا، وكذلك دعمهم اجتماعيًا خلال شهر رمضان المبارك.

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وأضاف غرباوى، بالتنسيق مع محافظة قنا والمجلس القومى للمرأة تم توفير كمية من المساعدات للعمالة غير المنتظمة في إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيدًا بالتعاون والدعم المستمر من جانب المحافظة والمجلس القومى للمرأة.

وأشارت الدكتورة سهير أحمد ربيع، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أنه تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة بجامعة جنوب الوادي في إطار حرص الجامعة على توفير حياة كريمة لهذه الفئة تنفيذًا لتوجيهات د.يوسف غرباوى رئيس الجامعة.

وأشادت الدكتورة هدى السعدي، مقرر فرع المرأة بقنا، بالتعاون بين جامعة جنوب الوادى والمجلس القومى للمرأة فى النواحى التى تخدم العمالة غير المنتظمة وتقديم المساعدات لهم للتخفيف عنهم.