بيوت مصر تطالب القومي للأمومة بإقرار حق الطفل في الاستضافة

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لمؤسسة "بيوت مصر"، إن الطفل المصرى عانى الكثير من الإهمال والتهميش خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر جليا من خلال كثرة حلات التعذيب والموت للأطفال أبرزها حادث وفاة الطفلة جنة والطفلة ملك وغيرهم الكثير نتيجة غياب دور المجلس القومى للأمومة والطفولة.





وأشارت منصور، في بيان، الأربعاء، إلى أن التركة التي تركتها الرئيس السابق للمجلس القومى للأمومة والطفولة للرئيس الحالى للدكتورة سحر السنباطى، تركة ثقيلة تحتاج الى الكثير من الجهد والوعى للنهوض بأوضاع الطفل المصرى وإقرار القوانين والتشريعات التي تحمي الطفل من كافة أشكال التميز والعنف والحرمان التى تعرض لها على مدار السنوات الماضية.





وتابعت المتحدث الرسمي لبيوت مصر، أن الدكتورة سحر السنباطى يقع على عاتقها إعادة هيكلة المجلس القومي للأمومة والطفولة والعمل على إستقلاله عن المجلس القومى للمرأة الذى تسبب على مدار السنوات الماضية فى فقدانه دوره الأساسي في حماية حقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.





وأكدت مروة منصور، على ضرورة أن يلعب المجلس القومى للأمومة والطفولة دور كبير في أن يراعى قانون الأحوال الشخصية الجديد حقوق الطفل وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية، وكذلك تقرير وزارة الصحة التى أثبتت وجود أضرار على الصحة النفسية للطفل من نظام الرؤية الحالى، مشددةً على ضرورة إستبدالها بالاستضافة.





وأضافت منصور، أن قضية الحضانة وترتيبها وسنها من القضايا الشائكة التى تتعلق بالطفل مباشرة وهو ما يحتم على القومى للأمومة والطفولة أن يكون له دور محورى فيها؛ من خلال لجان تقوم بدراسة وضع الطفل وحالة الأبوين وتحديد من الأصلح لحضانة الطفل وفقا لسنه ووفقا للأكثر قدرة على حماية الطفل ورعايته دون التقيد بسن أو ترتيب جامد للحضانة وإعتمادا على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.



