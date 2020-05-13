عمرو يوسف في أحدث ظهور له..شاهد

شارك الفنان عمرو يوسف جمهورة بصوره جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





علق الفنان عمرو يوسف على الصورة قائلا : the cover inteview





ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه.. وجاءت ابرز التعليقات كالآتى:

وحشتنا يا نجم

صباح الفل عليك يا فنان

منور الدنيا كلها





اقرا ايضا :





وكان النجمان أحمد السقا وعمرو يوسف، تنافسا في برنامج أغلب السقا، واستطاع السقا أن يهزم يوسف في لعبة قوة الملاحظة، وفي مسابقة جر العربات الصغيرة فاز بها عمرو يوسف.





و قد تفوق الفنان عمرو يوسف على النجم أحمد السقا؛ في مسابقة اللف والدوران، ليصل مجموع نقاط يوسف 9، مقابل 6 للسقا.





يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" وشاركه فى بطولته، أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.









وهو من إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.