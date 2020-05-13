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ديني

هزاع بن زايد: الملايين يضمون أصواتهم لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لمواجهة كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:47 م
هزاع بن زايد: الملايين
هزاع بن زايد: الملايين يضمون أصواتهم لشيخ الأزهر
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محمد شحتة
أكد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي،  أن هناك تأييد محلي وعالمي لمبادرة لجنة الاخوة الإنسانية من أجل الصلاة والدعاء في يوم 14 مايو لرفع الوباء.


وغرد هزاع بن زايد، على صفحته بتويتر قائلا "الملايين سيضمون قلوبهم وأصواتهم مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان استجابة لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية الخميس المقبل،ثمرة خير انطلقت من أبوظبي برعاية محمد بن زايد الذي يلهمنا دوما لمواجهة كورونا بالعلم والإيمان والعمل الإنساني المشترك".

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

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