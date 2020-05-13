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مرأة

بعد التحذير منها.. أبرز الحلول لتجنب أضرار الكمامات في الصيف

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:34 م
بعد التحذير منها..
بعد التحذير منها.. أبرز الحلول لتجنب أضرار الكمامات في الصيف
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هاجر هانئ
اصبح الكثير من الأشخاص يحرصون على ارتداء الكمامات منذ تفشى فيروس كورونا حول أنحاء العالم، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة ارتدائها حتى لا ينتقل الفيروس من شخص لآخر.
 
وينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر من خلال رذاذ الشخص المصاب؛ عندما يسعل أو يتحدث أو يعطس، لذا شددت منظمة الصحة العالمية على ارتداء الكمامة و بالأخص فى الأمكان المزدحمة.

ولكن على الرغم من ذلك؛ حذر مجموعة من الأطباء من ارتداء الكمامات خلال فصل الصيف، لتجنب الإصابة، حال وجود مشاكل بالجهاز التنفسي.

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وقد كشف بعض الباحثين- وفقا لما نشرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- عن أن ارتداء الكمامة فى الطقس الحار؛ يصيب البعض بالجفاف وضيق و صعوبة  فى التنفس لأنها تمنع دخول الهواء.

وهناك بعض الحلول التى تساعدك فى تجنب ارتداء الكمامات خلال فصل الصيف للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، كالتالي:

1-الخروج للضرورة القصوى و الحفاظ على التباعد الإجتماعى 

2-الأبتعاد عن التواجد فى  الاماكن المزدحمة 

3- فرك اليدين جيدا بمطهر الكحول

4- الامتناع عن التقبيل والأحضان بين الآخرين

5- أستخدام الأدوات الشخصية سواء الطعام و الشراب أو الملابس 

6-الحرص على غسل اليدين جيدا بالماء و الصابون 

7-عدم لمس أى مسطحات خارج المنزل 

8- تطهير النقود 

9-تطهير المشتريات والبضائع قبل استخدامها

10- استخدام المناديل  عند العطس أو السعال 

11-عدم تناول الأطعمة و المشروبات المكشوفة المتواجدة بالشارع

ولكن رغم التحذيرات من ارتداء الكمامة فى فصل الصيف، لا بد من ارتدائها اثناء التواجد فى المحلات والأسواق وأماكن العمل وعند استخدام وسائل المواصلات أيضا.
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