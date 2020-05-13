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تامر أمين: بعد "ما سمي ثورة 2011" رفضت المشاركة في المهزلة الإعلامية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:39 م
تامر امين
تامر امين
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أسامة علي

رد الإعلامى تامر أمين على تساؤل، هل تحول إلى مذيع درجة ثانية بعد برنامج البيت بيتك، ولا يمكن الاستعانة به فى القنوات الكبرى؟

وقال فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بعد مغادرة برنامج البيت بيتك بعد ما سمي بثورة 2011، قيل أن مشوارى المهنى انتهى، معقبا: "قعدت كام شهر فى البيت، رفضت المشاركة فى ما اسميته بـ "المهزلة الإعلامية".


وتابع: الذى قيل فى هذه الفترة أن دور تامر أمين انتهى، والأيام أثبتت حسن الموقف الذى اتخذته".


وأوضح الاعلامى تامر أمين بعد ذلك بشهور قليلة قدمت برنامجا بقناة الحياة وحاليا بشتغل فى قناة النهار.


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برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

 

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة اون.

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