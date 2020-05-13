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أخبار العالم

1426 حالة جديدة ترفع حصيلة وفيات كورونا بأمريكا إلى 82246

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:36 م
أمريكا تسجل 1426
أمريكا تسجل 1426 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة سجلت 21467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13646061.

فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في أمريكا إلى 82246، بعد تسجيل 1426 حالة جديدة.

وذكرت الجامعة أمس الثلاثاء أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ80 ألفا.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن تلك الأرقام لا تعكس بالضرورة الحالات المبلغ عنها من قبل الولايات كل على حدى.
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