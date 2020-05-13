1426 حالة جديدة ترفع حصيلة وفيات كورونا بأمريكا إلى 82246

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الولايات المتحدة سجلت 21467 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13646061.





فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في أمريكا إلى 82246، بعد تسجيل 1426 حالة جديدة.





وذكرت الجامعة أمس الثلاثاء أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ80 ألفا.





وأوضحت وكالة "رويترز" أن تلك الأرقام لا تعكس بالضرورة الحالات المبلغ عنها من قبل الولايات كل على حدى.