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7 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية

الخميس 14/مايو/2020 - 07:10 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

العديد من الأشخاص يعانون من قصور الغدة الدرقية، فعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمونات  الغدة الدرقية، في كثير من الأحيان يعالج الأطباء  قصور الغدة الدرقية، بالأدوية التي تحل محل هرمونات الغدة الدرقية.


لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية، بعض  العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من  قصور الغدة الدرقية، ، والأطعمة التي تحتوي عليها.


1- المكسرات :

تعد المكسرات مصدرا غنيا بالسيلنيوم الذي يساعد في تنظيم هرمونات الغدة الدرقية
.

2- البيض :

يحتوي البيض على اليود والسيلينيوم اللذين يزيدان من نشاط الغدة الدرقية
.

3- الدجاج ولحم البقر :

بسبب احتوائها على الزنك الذي هو عنصر غذائي مهم يحتاج إليه جسمك وله دور في تحفيز نشاط الغدة الدرقية لذلك تعد اللحوم مهمة لك.

4- الخضراوات الورقية :

تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية

5- الفراولة : تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

6- الأسماك :

تعتبر مصدرا جيدا لليود ومهما للغدة الدرقية

7- الألبان :

من المنتجات الغذائية الغنية باليود الضروري لتحفيز نشاط الغدة الدرقية

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