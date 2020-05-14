7 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية

العديد من الأشخاص يعانون من قصور الغدة الدرقية، فعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، في كثير من الأحيان يعالج الأطباء قصور الغدة الدرقية، بالأدوية التي تحل محل هرمونات الغدة الدرقية.
لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية، بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، ، والأطعمة التي تحتوي عليها.
1- المكسرات :
2- البيض :
3- الدجاج ولحم البقر :
4- الخضراوات الورقية :
تحتوي الخضروات الورقية على العديد من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تخلص جسمك من السموم المتراكمة في الجسم المضرة بوظائف الغدة الدرقية
5- الفراولة : تعد هذه الفاكهة من أفضل أنواع الفواكه المحفزة لنشاط الغدة الدرقية فهي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة
6- الأسماك :
تعتبر مصدرا جيدا لليود ومهما للغدة الدرقية
7- الألبان :
من المنتجات الغذائية الغنية باليود الضروري لتحفيز نشاط الغدة الدرقية