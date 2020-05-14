7 أطعمة تساهم في تحفيز نشاط الغدة الدرقية

العديد من الأشخاص يعانون من قصور الغدة الدرقية، فعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، في كثير من الأحيان يعالج الأطباء قصور الغدة الدرقية، بالأدوية التي تحل محل هرمونات الغدة الدرقية.





لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية، بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، ، والأطعمة التي تحتوي عليها.





1- المكسرات :