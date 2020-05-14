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سيارات

نيسان تنهي ظهور علامة داتسون.. تعرف على السبب

الخميس 14/مايو/2020 - 05:12 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهر تقرير من "بلومبرج"، مؤخرا يوضح نية شركة نيسان فى وقف علامة داتسون للمرة الثانية بعد إطلاقها في 2012 كعلامة تشتهر بسياراتها الرخيصة في أسواق الهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.


وقد أثرت علامة داتسون على مبيعات سيارات نيسان الأخرى الأغلى ثمنًا ، ثم بعد ذلك وصول أزمة الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .


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بدأت نيسان تفكر في وقف العلامة العام الماضي حتى حسمت القرار لإنهاء مسيرة علامة داتسون ، التى كانت موديلات تصل أسعارها إلى 4,000 دولار .


ويشير تقرير بلومبرج أن وقف داتسون سيكون جزءًا من خطة لتوفير 2.8 مليار دولار ، والتي تشمل أيضًا إنعاش علامة انفينيتي الفاخرة في محاولة لتحسين مبيعاتها المتراجعة حاليًا .


من المتوقع إصدار إعلان رسمي من نيسان بشأن مصير داتسون في نهاية مايو ، وبذلك تكون قد انهت ظهور العلامة التجارية التى كانت متصدرة المشهد فى دول الهند واندونيسيا وجنوب أفريقيا لفترات طويلة .

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