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فن

شخصي وعائلي.. آسر ياسين ينشر فيديو بشخصية مستر عمر في بـ 100 وش

الخميس 14/مايو/2020 - 06:31 ص
آسر ياسين
آسر ياسين
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رنا اشرف
نشر الفنان اسر ياسين فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهر آسر ياسين فى الفيديو وهو يتحدث إلى شخص برفقته قائلا "مستر عمر شخصيا بيقولكوا هاى شوجرز".
وكتب آسر ياسين معلقا على الفيديو "مقطع شخصى و عائلى تسرب .. بس انتوا كمان عيلتى".


نال الفيديو تفاعل عدد كبير من متابعيه و محبيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى: "احنا نطول نبقا من عايلتك، ده انت اللى شوجر، مسلسل حلو جدا بجد".
مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020
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