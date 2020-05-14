شخصي وعائلي.. آسر ياسين ينشر فيديو بشخصية مستر عمر في بـ 100 وش

نال الفيديو تفاعل عدد كبير من متابعيه و محبيه و جاءت تعليقاتهم كالاتى: "احنا نطول نبقا من عايلتك، ده انت اللى شوجر، مسلسل حلو جدا بجد".

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020