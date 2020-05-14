أمريكا: الحوثيون استخدموا تكنولوجيا إيرانية في هجمات نحو السعودية

أصدرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بيانًا حول خروقات إيران، مؤكدةً أن إطلاق إيران لقمر صناعي في 22 أبريل يخرق القرار 2231 لمجلس الأمن.
وقالت البعثة إن " خروقات إيران المتواصلة لحظر الأسلحة تستدعي جهدا أكبر من مجلس الأمن"، مشددة على أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لتمديد حظر الأسلحة على إيران.
وأضافت: "قبل أسابيع استخدم الحوثيون تكنولوجيا إيرانية في هجمات نحو السعودية، ولا تزال طهران تمد وكلاءها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بالسلاح".
وتابعت البعثة: "إشراف الحرس الثوري على برنامج إيران الفضائي يكذب سلميته، والحرس الثوري منظمة إرهابية مسؤولة عن موت الآلاف في المنطقة".