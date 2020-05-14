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محافظات

خروج 10 حالات من عزل المدينة الجامعية في المنصورة بعد تعافيهم من كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 11:22 ص
خروج 10 مصابين بكورنا
خروج 10 مصابين بكورنا عقب شفاءهم
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الخميس، عن خروج 10 حالات من مصابى فيروس كورونا من المدينة الجامعية بالمنصورة عقب تلقيهم العلاج وشفائهم التام.

مشيرًا إلى أنه بخروج تلك الحالات يرتفع بذلك إجمالى الخروج والمتعافين من المدينه الجامعيه إلى 257 حالة.

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وأضاف ان تلك الحالات كانت قد استقبلتهم المدينة الجامعية من 12 جهة وهى مستشفى بلطيم ومستشفى العجمى و ومستشفى النجيلة ومستشفى الشيخ زايد وحميات اشمون ومستشفى تمى الامديد و مستشفى السنبلاوين ومستشفى العجوزه ومستشفى جامعة المنصورة ومستشفى ابو خليفه ومستشفى كفر الدوار ومستشفى كفر الزيات .

 واشار وكيل الوزارة إلى أن جميع المرضى بحالة صحية جيدة  ويتلقون العلاج وسيتوالى خروجهم تباعًا فور تحسن حالتهم مشيدا بالجهود التى يبذلها أبطال الجيش الأبيض فى مستشفيات الحجر بتمى الامديد والمدينه الجامعية لخدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج مناشدا المواطنين بإتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد تحت شعار "الزم بيتك.. تحمى نفسك وأهلك".

وقال وكيل الوزارة " كما لا يفوتنى ان أتوجه بالشكر لرجال المجتمع المدني بالدقهليه الذين أظهروا المعدن الأصيل للمواطن المصري وكانوا خير داعم ومساند لنا فى هذه المحن بعد الله سبحانه وتعالى وجعل الله صنيعهم الطيب فى ميزان حسناتهم "

 وحرص ابطال الجيش الأبيض على التقاط الصور التذكارية معهم وتبادل المرضى التهانى مع الفرق الطبيه الذين هنأووهم بالشفاء والتعافى والعوده لذويهم وتمنوا للجميع ان شاء الله سرعة الشفاء داعين الله للجميع السلامه والتعافى. 
خروج 10 حالات من عزل المدينة الجامعية في المنصورة بعد تعافيهم من كورونا
خروج 10 حالات من عزل المدينة الجامعية في المنصورة بعد تعافيهم من كورونا
خروج 10 حالات من عزل المدينة الجامعية في المنصورة بعد تعافيهم من كورونا
خروج 10 حالات من عزل المدينة الجامعية في المنصورة بعد تعافيهم من كورونا
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