رفع 350 طن قمامة ودهان أعمدة الإنارة في أبشواى

تابع المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى سير الأعمال بمدينة أبشواى والقرى، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و متابعة الأعمال ميدانيا خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.





وقام رئيس المركز بمنع انعقاد السوق الأسبوعي للوحدة المحلية بالعجميين وفض تجمعات البائعين أولا بأول وملاحقة المخالفين ومتابعة تنظيم المواطنين أثناء صرف الدقيق من المستودعات ومنع التجمعات، وتعقيم وتطهير مبني الوحدة المحلية والوحدة الصحية ومكتب البريد ومقر الغفر والمدرسة الابتدائية والشارع العمومي والموقف وبعض الشوارع الجانبية بالوحدة المحلية بشكشوك بالتعاون مع إدارة أبشواى البيطرية.







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وحرص "مسعود" على متابعة أعمال الرصف وفرد الطبقة الأولى من الإسفلت بطريق أبشواى ابوكساه السياحي منطقة أمام مدرسة أحمد مفتاح معبد، فيما تابع استمرار أعمال دهان أعمدة الإنارة حفاظا على الشكل الجمالي والحضاري وحفاظا على الأعمدة من الصدأ بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بالشوارع العامة وشارع مجلس المدينة.





وقام باستكمال تخطيط موقع المرمح المعد للباعة الثابتين وتجار الجملة لمنع أي تجمعات أو زحام بشوارع المدينة وشارع الجمهورية مع مراعاة المسافات الآمنة بين البائعين والالتزام باشتراطات السلامة.



