الكهرباء: 21 مليون جنيه سرقة التيار بقطاع الإسماعيلية

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية و الأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وفي التعامل مع الجمهور مع تفعيل الاليات الالكترونية المختلفة.





ففى نطاق قطاع الاسماعيلية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى 581623 مشترك ونجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتي 31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى:





تم إحلال وتجديدعدد من المهمات بالخطة الطموحة من عام 2017 حتى تاريخه متضمنة عدد متر325كم موصلات جهد منخفض – 32233 كجم موصلات جهد متوسط –6724 متر كابلات جهد منخفض 16904 متر كابلات جهد متوسط –1262 عامود جهد منخفض – 379 عامود جهد متوسط –17 محول قدرات مختلفة –7 كشاك كاملة بالمحول – 4 اكشاك فارغة – 5 موزعات حلقية - 14 صندوق توزيع جهد منخفض – 4 سكينة ثلاثية بتكلفة 30.6 مليون جنية.





وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير 4356 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 6.2 مليون جنيه وبلغت عدد المحاضر التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء 22333 بقيمة تبلغ حوالى 15 مليون جنيه.

وجدير بالذكر انه تم تطوير جميع الهندسات بقطاع الإسماعيلية والتي يبلغ عددها 14 هندسة وهم هندسة مدينة الاسماعيلية، مركز ابو صوير، مركز القصاصين، مركز التل الكبير، مركز القنطرة غرب، مركز القنطرة شرق، مركزفايد، والقري والعزب التابعة لهذه المراكز.