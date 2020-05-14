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محافظات

رفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن تحسبًا لسوء الأحوال الجوية بأسيوط

الخميس 14/مايو/2020 - 01:42 م
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
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إيهاب عمر
أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تعليماته لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والمرافق الحيوية، برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمةـ وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها أو سقوط أمطار حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من اليوم الخميس 14 مايو.

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ووجه محافظ أسيوط جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أي أزمات محتملة وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

كما كلف رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية بالمرور على كل مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كل الإجراءات الوقائية.

وأكد المحافظ انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، حيث تتلقى أي شكاوى أو استفسارات من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة سوء الأحوال الجوية.

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