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أخبار العالم

اشتعال الأزمة من جديد بين تركيا واليونان بسبب تصريحات وزير الخارجية

الخميس 14/مايو/2020 - 01:46 م
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي
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محمد علي
قالت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية إن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، يحاول التمهيد لمزيد من التوتر مع اليونان بعد أن قال إن تركيا ستحافظ على سياسة الحدود المفتوحة للمهاجرين واللاجئين للعبور إلى أوروبا.

وصرح تشاوش أوغلو: "أي شخص يريد أن يذهب إلى أوروبا، نحن لن نمنعه".

كما شجب تشاوش أوغلو ما وصفه بسلوك اليونان "اللاإنساني" تجاه المهاجرين الذين يسعون إلى العبور إلى البلاد، ذاكرًا أنه وضع غير مقبول.


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انتقدت تركيا اليونان لتعليقها طلبات اللجوء والتعامل بعنف ضد المهاجرين الذين يحاولون العبور.

 وكشف تقرير هذا الشهر لشبكة "سكاي نيوز" والعديد من المحققين من مصادر مفتوحة أن الرصاصة التي قتلت مهاجرًا على الحدود في مارس من المحتمل أنها جاءت من الجانب اليوناني من الحدود.

اتهمت اليونان تركيا بتشجيع وتنسيق محاولات العبور لتصد  الأزمة إليها.

وإزاء هذا، تزايدت التوترات بين تركيا واليونان خلال الأسابيع والشهور الأخيرة بسبب النزاع حول حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص ، والانتهاكات التركية للمجال الجوي اليوناني. 

وقالت كاثيمريني إن تركيا ارتكبت المزيد من الانتهاكات للمجال الجوي اليوناني يوم الأربعاء، حيث حلقت طائرتين من طائرات إف -16 فوق جزيرة فارماكونيسي بشرق بحر إيجه.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت اليونان مقاتلات تركية بمضايقة طائرة هليكوبتر تقل وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس.

وازداد انتهاك تركيا للمجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجة بشكل حاد في عام 2019، خاصة خلال الأشهر الأخيرة من العام. 

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