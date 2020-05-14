AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مشروب رمضاني .. طريقة عمل مشروب ال أوريو في المنزل

الخميس 14/مايو/2020 - 02:16 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
لا غنى عن المشروبات الباردة في شهر رمضان ويجب عليكي التنوع في تحضيرها، وسنقدم لكي طريقة تحضير مشروب الاوريو في المنزل بأسهل الخطوات وكالكافيهات.

مقادير مشروب الاوريو

12 حبة بوريو – اوريو
2 كوب لبن مثلج
2 ملعقة آيس كريم ” فانليا أو شيكولاتة “
4 ملاعق سكر


طريقة عمل مشروب الاوريو

- ضعي اللبن مع السكر فى الخلاط الكهربائي ويضرب أولا ثم يتم إضافة الآيس كريم والبوريو -الاوريو ويضرب جيدا

- يصب فى كؤوس ويزن بقطع البوريو -الاوريو من على الوجه، وبذلك يصبح مشروب الاوريو جاهزًا للتقديم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الفرابتشينو

تسالي العزل المنزلي.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل مشروب أوريو اللذيذ

هنفطر إيه النهارده..عدس بجبة والحلو مشبك وكيكة أوريو السريعة

للسيدات عشاق التجديد..طريقة عمل تمر بالآيس كريم..فيديو

طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل

ترشيحاتنا

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

هانى الناظر: تفصيل الكمامة الطبية يدويا الحل البديل لشرائها يوميا.. فيديو

تعطل صفقة انتقال حسين بن عيادة إلى الزمالك

بسبب كورونا.. طبيب مستشفى بلطيم يكشف سبب ضياع بصره

فى ذكرى ميلاد إكرام عزو.. بطلة عائلة زيزى.. عاشت فى الإمارات وماتت بعد أداء فريضة الحج

واخد أكبر من حجمه.. رضا عبدالعال يهاجم طارق حامد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة بسيطة.. يارا تخطف الأنظار من دبي

لغة السيارات المستقبلية.. تتحدث إلى بعضها وتحذر السائقين| شاهد

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور