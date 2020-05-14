مشروب رمضاني .. طريقة عمل مشروب ال أوريو في المنزل

لا غنى عن المشروبات الباردة في شهر رمضان ويجب عليكي التنوع في تحضيرها، وسنقدم لكي طريقة تحضير مشروب الاوريو في المنزل بأسهل الخطوات وكالكافيهات.
مقادير مشروب الاوريو
12 حبة بوريو – اوريو
2 كوب لبن مثلج
2 ملعقة آيس كريم ” فانليا أو شيكولاتة “
4 ملاعق سكر
طريقة عمل مشروب الاوريو
- ضعي اللبن مع السكر فى الخلاط الكهربائي ويضرب أولا ثم يتم إضافة الآيس كريم والبوريو -الاوريو ويضرب جيدا
- يصب فى كؤوس ويزن بقطع البوريو -الاوريو من على الوجه، وبذلك يصبح مشروب الاوريو جاهزًا للتقديم.
مقادير مشروب الاوريو
12 حبة بوريو – اوريو
2 كوب لبن مثلج
2 ملعقة آيس كريم ” فانليا أو شيكولاتة “
4 ملاعق سكر
طريقة عمل مشروب الاوريو
- ضعي اللبن مع السكر فى الخلاط الكهربائي ويضرب أولا ثم يتم إضافة الآيس كريم والبوريو -الاوريو ويضرب جيدا
- يصب فى كؤوس ويزن بقطع البوريو -الاوريو من على الوجه، وبذلك يصبح مشروب الاوريو جاهزًا للتقديم.