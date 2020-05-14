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أخبار البلد

بدء التفتيش على الفنادق السياحية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين

الخميس 14/مايو/2020 - 04:02 م
عبد الفتاح العاصي
عبد الفتاح العاصي
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محمد الاسكندرانى
تبدأ اليوم عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية "البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان"، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وأكد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية الفندقية أن هذه اللجان سوف تقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة اشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية أنه حتى الآن تقدم إلى الغرفة طلبات فحص من ١٧٢ فندقا تمهيدا لإعادة التشغيل بعد حصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.
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