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رياضة

ارتداء الكمامات إجباري في الأهلي

الخميس 14/مايو/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي،  حضور جميع العاملين والموظفين بالنادي بكمامات خاصة تحمل شعار النادي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي بدأها الأهلي منذ انتشار وباء فيروس «كورونا»، الذي ضرب العالم، حيث فرض النادي أقصى درجات الوقاية من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون انتشار الجائحة.
وصمم النادي كمامة خاصة تحمل شعار واسم الأهلي، وتم توزيعها على جميع العاملين والموظفين بالنادي، حرصًا على سلامتهم واتباع كل التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة.

وأكد العميد مرجان أن وجود الكمامة أمر إجباري لأي شخص يوجد داخل النادي، وذلك تماشيًا مع حزمة الإجراءات الاحترازية التي كان الأهلي سباقًا في تنفيذها منذ بداية جائحة «كورونا».

واتخذ النادي الأهلي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع داخل النادي بفروعه المختلفة.
واشتملت الخطوات الاحترازية على عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت.

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