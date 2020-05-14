شاهد.. محراب خشبى من مشهد السيدة رقية

استمتع معنا من داخل متحف الفن الإسلامي بعرض محراب خشبي من مشهد السيدة رقية رضى الله عنها، يرجع إلى القرن 6 هجرى/ 12 ميلادى، ويوضح أول بداية لظهور الأطباق النجمية بشكل غير مكتمل في العصر الفاطمي.

أمرت بصناعة هذا المحراب الخشبي المتنقل زوجة الخليفة الفاطمى الأمر بأحكام الله، ويرجح انه صنع فى عهد الخليفة الفائز ووزيره الصالح طلائع بين عامى 549-555 هجرية/ 1154-1160 ميلادية.





ويتضح من خلال النقش الكتابى المنفذ بالخط الكوفى المورق أعلى واجهة المحراب، زين المحراب من واجهاته الأربع بالزخارف النباتية المتنوعة والفروع النباتية الدقيقة والوريقات الثلاثية والخماسية وعناقيد العنب، بالإضافة إلى حشوات مزخرفة بأشكال هندسية نجمية متعددة الأضلاع.





شكر خاص الي جيهان نبيل مديرة المركز التعليمي بالمتحف المصري الكبير والمرشدة السياحية دينا عز الدين لتطوعهما فى هذا العمل.