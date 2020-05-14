رئيس جامعة المنصورة: التشغيل التجريبي لأكبر مجمع للعنايات المركزة أول يونيو

أكد الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بدء التشغيل التجريبي لوحدات العناية الجديدة عقب عيد الفطر المبارك واول شهر يونيو ٢٠٢٠م .





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جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس ما تم انجازه من اعمال التجهيزات النهائية والتجهيزات الداخلية لرفع كفاءة وهيكلة وتجهيز مبنى النقاهة والحالات الحرجة طبقا للمواصفات الطبية القياسية ليكون مركزا لتقييم العدوى التنفسية الفيروسية بمستشفى النقاهة والحالات الحرجة بمستشفى جامعة المنصورة.





رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية ، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي بجامعة المنصورة ، الدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة والحالات الحرجة.





ويتم تجهيز المبنى حاليا بالتبرعات والجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدني لتشغيل أكبر مجمع للعنايات المركزة والذى يضم 7 أدوار بطاقة 72 سرير تسمح باستخدام أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة الى تركيب أحدث جهاز للأشعة المقطعية ليكون مبنى متخصص للعناية المركزة و التي يجرى تجهيزها لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا.