ترامب يلوح بقطع كل العلاقات مع الصين





أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرغب في التحدث في الوقت الحالي إلى نظيره الصيني شي جين بينج، قائلا إن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "خيب أمله".



وأضاف ترامب - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن هناك الكثير من التدابير الانتقامية التي قد يتخذها منها قطع كل العلاقات مع الصين.



وتابع: إن أمله خاب كثيرا في الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري.



وتتهم إدارة ترامب الصين بأنها تأخرت في تحذير العالم من الوباء، وبالتالي تتحمل مسؤولية انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم والتسبب بأزمة اقتصادية عالمية.