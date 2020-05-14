محافظ المنيا يتفقد تطوير ميدان المحطة ويتابع التزام المواطنين بالحظر.. صور

وتفقد المحافظ، الارتكزات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الأعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية.

وتفقد المحافظ، الارتكزات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الأعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية.

وتفقد المحافظ، الارتكزات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الأعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية.

تابع المحافظ، خلال جولته الأعمال النهائية لتطوير ميدان المحطة، تمهيدًا لافتتاحه أمام المواطنين قريبا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

تابع المحافظ، خلال جولته الأعمال النهائية لتطوير ميدان المحطة، تمهيدًا لافتتاحه أمام المواطنين قريبا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

تابع المحافظ، خلال جولته الأعمال النهائية لتطوير ميدان المحطة، تمهيدًا لافتتاحه أمام المواطنين قريبا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.