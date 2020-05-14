محافظ المنيا يتفقد تطوير ميدان المحطة ويتابع التزام المواطنين بالحظر.. صور

جري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر تنقل المواطنين من الساعة 9 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الالتزام التام بغلق المحلات التجارية والمطاعم طبقا للمواعيد المحددة، وللتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
رافق المحافظ، خلال جولته المهندس محمد سيد رئيس مدينة المنيا، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.
وتفقد المحافظ، الارتكزات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الأعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية.
تابع المحافظ، خلال جولته الأعمال النهائية لتطوير ميدان المحطة، تمهيدًا لافتتاحه أمام المواطنين قريبا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.
كما كلف المحافظ، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية، بإعداد دراسة لتطوير ميدان بالاس.
وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من المواطنين او من حاولوا كسر ساعات حظر التنقل، موكدًا ان أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الحكومه، لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة.