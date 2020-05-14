AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يتفقد تطوير ميدان المحطة ويتابع التزام المواطنين بالحظر.. صور

الخميس 14/مايو/2020 - 10:39 م
محافظ المنيا يتفقد
محافظ المنيا يتفقد تطوير ميدان المحطه
Advertisements
ايمن رياض
جري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من شوارع المدينة، لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن حظر تنقل المواطنين من الساعة 9 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع الالتزام التام بغلق المحلات التجارية والمطاعم طبقا للمواعيد المحددة، وللتأكد من مدي التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ، خلال جولته المهندس محمد سيد رئيس مدينة المنيا، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

اقرأ أيضا
بتكلفة 247 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير مستشفى سمالوط العام

وتفقد المحافظ، الارتكزات والخدمات الأمنية المتواجدة للاطمئنان على الأوضاع بالشوارع، ومتابعة تنفيذ الأعمال من الجهات التنفيذية خلال ساعات الحظر، مشددا على الاستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية.


تابع المحافظ، خلال جولته الأعمال النهائية لتطوير ميدان المحطة، تمهيدًا لافتتاحه أمام المواطنين قريبا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع الميادين الرئيسية على مستوى مدينة المنيا من أجل إضفاء مظهر جمالي وحضاري وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.


كما كلف المحافظ، المهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية، بإعداد دراسة لتطوير ميدان بالاس.


وشدد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من المواطنين او من حاولوا كسر ساعات حظر التنقل، موكدًا ان أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الحكومه، لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة.
محافظ المنيا يتفقد تطوير ميدان المحطة ويتابع التزام المواطنين بالحظر.. صور
محافظ المنيا يتفقد تطوير ميدان المحطة ويتابع التزام المواطنين بالحظر.. صور
محافظ المنيا يتفقد تطوير ميدان المحطة ويتابع التزام المواطنين بالحظر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يكلف بتطهير وتعقيم محطات السكة الحديد

محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بـ بلبيس..صور

محافظ المنيا ووفد هيئة تنمية الصعيد يتفقدان عددا من مشروعات المنطقة الصناعية

حملات للنظافة ورصف الطرق بالمنيا

محافظ سوهاج يتفقد أعمال ترحيل خطوط المياه ويوجه بتطبيق معايير السلامة

حملات لتنفيذ أعمال الرش والتطهير بقري أبوقرقاص في المنيا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم بشأن تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي "المسجونين"

فيديوجراف.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثة أيام القادمة وسقوط الأمطار

شاهد.. ياسمين صبرى فى أحدث ظهور بالفستان الأبيض

تعرف على عقوبة رفض دفن المتوفى بكورونا في قانون الأمراض المعدية

بعد كورونا والدبابير القاتلة.. «السحالي العملاقة» خطر جديد يهدد الولايات المتحدة

صورة نادرة.. صفية العمري وعماد حمدى ونادية لطفي مع رشدي أباظة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة من المنزل

قوة معجون الأسنان في تدمير فيروس كورونا.. تفاصيل

4 شباب يعتدون على مسن بـ بريطانيا.. وفيديو متداول يفضحهم.. شاهد